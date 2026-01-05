Tahirys Dos Santos, giovane terzino del Metz, è tra i sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana. Il suo gesto di coraggio nel rientrare tra le fiamme per salvare la fidanzata ha attirato l'attenzione. La vicenda evidenzia il rischio e l'umanità in situazioni di emergenza, con un giovane che ha messo in gioco la propria sicurezza per aiutare una persona cara.

Tra i superstiti della tragedia di Crans-Montana c’è anche Tahirys Dos Santos, 19 anni, terzino della squadra B del Metz (club francese di Ligue 1). Il giovane calciatore si trovava nel locale “Le Constellation” la notte di Capodanno insieme alla fidanzata e, secondo il racconto del suo agente, è rimasto ustionato proprio nel tentativo di salvarla. “È tornato indietro per portarla fuori”. A ricostruire quanto accaduto è stato l’agente Christophe Hutteau, spiegando che Dos Santos sarebbe riuscito inizialmente a mettersi in salvo, ma una volta all’esterno si sarebbe reso conto che la sua ragazza era rimasta dentro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Incendio a Crans-Montana, il superstite Tahirys Dos Santos: rientra tra le fiamme per salvare la fidanzata

