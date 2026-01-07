Funerali Achille Barosi il nonno di un superstite | Vado a Crans-Montana da 30 anni incredibile quanto successo

Si svolgono i funerali di Achille Barosi, il nonno di un superstite. Achille, conosciuto e stimato, aveva una lunga relazione con Crans-Montana, dove trascorreva da oltre 30 anni. Tra i presenti, Edoardo, nipote del defunto e amico di Achille, ricorda il momento passato con lui nel locale ‘Le Costelation’ a San Silvestro. Un momento di commozione e ricordo per una vita dedicata alla famiglia e agli affetti.

"Mio nipote Edoardo era amico di Achille, si trovava insieme a lui nel locale 'Le Costelation' a San Silvestro ". Così Silvano Grana, nonno di Edoardo, amico di Achille Barosi, il sedicenne milanese morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, arrivando alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali del giovane. "Edoardo, è uscito, mentre invece Achille è rimasto dentro – ha proseguito – siamo sotto shock, mia figlia era là e ha visto uscire suo figlio in camicia bianca perché era denudato". "Mio nipote Edoardo come sta? È difficile dirlo. Parliamo di persone che sono ancora sotto shock – ha continuato l'uomo – Con Achille era molto amico.

