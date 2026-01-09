Crans-Montana | si accorciano i tempi per l’autopsia su Emanuele Galeppini

A Crans-Montana si stanno riducendo i tempi per l’autopsia di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di quasi 17 anni che ha perso la vita nella tragedia di Capodanno. L’esame, necessario per chiarire le cause del decesso, si svolge in un momento cruciale per le indagini e l’accertamento della verità.

Si accorciano i tempi per l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di quasi 17 anni morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La procura di Genova, su delega della procura di Roma, conferirà nei prossimi giorni l’incarico per l’esame autoptico, richiesto dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

