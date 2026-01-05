Crans-Montana | giovedì i funerali di Emanuele Galeppini

Giovedì si terranno i funerali di Emanuele Galeppini a Crans-Montana. La comunità di Genova si unisce nel cordoglio per la perdita del diciassettenne, vittima della tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno. Un momento di lutto e riflessione per ricordare Emanuele e sostenere la famiglia in questo difficile momento.

Genova si stringe attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, il diciassettenne morto nella tragica strage di Capodanno a Crans-Montana. La salma, giunta dall'aeroporto di Linate a bordo di un'autofunebre di Asef del Comune, è stata benedetta da monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

