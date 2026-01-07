Crans-Montana legale della famiglia Galeppini | Si faccia autopsia non ci sono segni di ustioni

L’avvocato della famiglia Galeppini ha richiesto un’autopsia per Emanuele, il diciassettenne deceduto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Secondo le prime analisi, non sono stati riscontrati segni di ustioni, lasciando aperta la possibilità che la causa della morte possa essere attribuita ad asfissia. Restano da attendere i risultati ufficiali delle indagini per chiarire le circostanze del decesso.

