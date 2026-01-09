Crans-Montana Mattarella a Zurigo dai familiari dei feriti | L’Italia vi è vicina
A Zurigo, i familiari dei due giovani italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana hanno incontrato il presidente Mattarella. Durante l'incontro, il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza all’Italia, sottolineando l'importanza di supportare le famiglie in questo momento difficile. La situazione dei due ragazzi resta critica, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
A Zurigo, dove sono ricoverati in condizioni critiche due ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. In un’atmosfera dove la perdita di speranza non è un’opzione, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, raggiunge i famigliari della 15enne di Biella, Elsa Rubino e del 16enne di Milano, Leonardo Bove, per esprimere la propria vicinanza. Nessuna . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
