Crans-Montana Mattarella a Zurigo dai familiari dei feriti | L’Italia vi è vicina

A Zurigo, i familiari dei due giovani italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana hanno incontrato il presidente Mattarella. Durante l'incontro, il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza all’Italia, sottolineando l'importanza di supportare le famiglie in questo momento difficile. La situazione dei due ragazzi resta critica, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

A Zurigo, dove sono ricoverati in condizioni critiche due ragazzi italiani rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. In un'atmosfera dove la perdita di speranza non è un'opzione, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, raggiunge i famigliari della 15enne di Biella, Elsa Rubino e del 16enne di Milano, Leonardo Bove, per esprimere la propria vicinanza.

