Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino, due dei giovani italiani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana. L’iniziativa, avvenuta al loro arrivo in Svizzera, si inserisce nel contesto delle attività ufficiali legate alla memoria delle vittime dell’incendio di Capodanno. La visita riflette l’attenzione dello Stato italiano verso le famiglie colpite da questa tragica vicenda.

AGI - Al suo arrivo in Svizzera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - che interverrà oggi, a Martigny, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana - si è recato all' ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di Leonardo Bove ed Elsa Rubino, due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage. Il Capo dello Stato si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Come si ricorderà, il 1 gennaio, Mattarella aveva inviato al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, il seguente messaggio: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell'esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage di Crans-Montana, Mattarella incontra a Zurigo i familiari di Bove e Rubino

Leggi anche: Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a Zurigo

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, rinviata la cerimonia degli Sport Awards in programma a Zurigo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meloni invita Mattarella, ministri e leader dell’opposizione a una messa a Roma per le vittime di Crans…; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; Strage Crans, Mattarella venerdì a Martigny a cerimonia per vittime.

Cordoglio per le vittime della strage di Crans-Montana: Sergio Mattarella incontra le famiglie dei feriti a Zurigo - Dopo la visita di Mattarella a Zurigo per incontrare le famiglie dei feriti di Crans- notizie.it