Crans Montana Mattarella a ospedale Zurigo | Italia intera coinvolta

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato l’ospedale di Zurigo, incontrando i familiari dei due giovani ricoverati, prima di partecipare alla cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia di Crans Montana. L’evento, che coinvolge l’intera Italia, si svolgerà a Martigny, riflettendo il senso di solidarietà e vicinanza nel ricordo delle vittime.

Roma, 9 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di recarsi a Martigny dove si svolgerà la cerimonia commemorativa per le vittime della tragedia di Crans Montana, ha voluto fare tappa all’ospedale di Zurigo per incontrare i familiari dei due ragazzi che sono ricoverati in quella struttura. Si è poi intrattenuto con i medici in ospedale che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. Ora il capo dello Stato si sposterà in aereo a Ginevra per poi proseguire in auto sino a Martigny. Lo fanno sapere fonti del Quirinale. Ai medici Mattarella ha detto: “Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell’Italia intera coinvolta nell’angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

