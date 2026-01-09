Crans-Montana lo psicologo | Studenti dopo la tragedia silenzio e lacrime Arrestato il titolare del locale

A Crans-Montana, un incendio ha distrutto il locale La Marnèche, lasciando la comunità scossa. Dopo l’evento, uno psicologo locale ha commentato il forte impatto sui giovani, evidenziando silenzio e lacrime tra gli studenti. Nel frattempo, è stato arrestato il titolare del locale. Questa vicenda evidenzia le conseguenze di un incidente grave sulla comunità e sull’ambiente locale.

Sabato 6 gennaio, in una località del Canton Vallese, un incendio ha devastato il locale La Marnèche, a Crans-Montana. All’interno, anche un gruppo di studenti del liceo Virgilio di Milano. Per quattro di loro – Francesca, Sofia, Kean e Leonardo – le conseguenze sono state gravissime. Sono rimasti feriti in modo serio: tre sono rientrati in Italia, ricoverati al Niguarda di Milano, mentre uno è ancora in Svizzera, trasferito in un centro specializzato per ustioni. Gli altri compagni sono tornati in classe lunedì 8, in un clima sospeso, difficile da raccontare. L'articolo Crans-Montana, lo psicologo: “Studenti dopo la tragedia, silenzio e lacrime”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

