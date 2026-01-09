Crans-Montana lo psicologo | Studenti dopo la tragedia silenzio e lacrime Arrestati i gestori del locale

In seguito all'incendio che ha colpito il locale La Marnèche a Crans-Montana il 6 gennaio, uno psicologo locale ha osservato che gli studenti coinvolti hanno vissuto momenti di silenzio e lacrime. Nel frattempo, sono stati arrestati i gestori del locale. Questo evento ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando l'impatto emotivo sulla popolazione e la necessità di supporto psicologico per le persone colpite.

Sabato 6 gennaio, in una località del Canton Vallese, un incendio ha devastato il locale La Marnèche, a Crans-Montana. All’interno, anche un gruppo di studenti del liceo Virgilio di Milano. Per quattro di loro – Francesca, Sofia, Kean e Leonardo – le conseguenze sono state gravissime. Sono rimasti feriti in modo serio: tre sono rientrati in Italia, ricoverati al Niguarda di Milano, mentre uno è ancora in Svizzera, trasferito in un centro specializzato per ustioni. Gli altri compagni sono tornati in classe lunedì 8, in un clima sospeso, difficile da raccontare. L'articolo Crans-Montana, lo psicologo: “Studenti dopo la tragedia, silenzio e lacrime”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Crans-Montana, "ve lo assicuriamo": i gestori del bar rompono il silenzio Leggi anche: Crans-Montana, la scoperta sui gestori del locale: che cosa volevano fare La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lo psicologo nel liceo degli studenti ustionati: “Insonnia e incubi sono normali, è il loro 11 settembre. Impossibile dimenticare”; Crans-Montana. Quei banchi vuoti al ritorno a scuola; Strage Crans-Montana, al liceo Virgilio di Milano dal 7 gennaio una task force di psicologi; Crans-Montana, coinvolti quattro alunni della stessa classe: task force di psicologi a scuola anche per docenti. Un team di psicologi per gli studenti del Virgilio - Nel liceo milanese frequentato da 4 sedicenni rimasti gravemente feriti nel rogo di Capodanno ci sarà un team di ... rainews.it

Scuola, tenere in aula i banchi vuoti delle vittime di Crans-Montana? Lo psicologo: «Conta che sia una decisione condivisa» - Matteo Lancini (presidente di «Il Minotauro»): gli adulti non vogliono soffermarsi sul dolore «La presenza o l’assenza di un banco nelle aule delle vittime e dei feriti della tragedia di Crans- milano.corriere.it

Crans-Montana, giusto tenere i banchi vuoti delle vittime a scuola? Esperti divisi: ma chi deve decidere? - Montana della notte di San Silvestro, in cui hanno perso la vita quaranta ragazzi, tra cui sei studenti italiani minorenni, c’è adesso la conta dei feriti, alcuni gravissimi, c ... tecnicadellascuola.it

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.