Crans-Montana è al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo riguardo alla tragedia avvenuta. Il secondo interrogatorio, svolto in un clima di attesa, rappresenta un momento cruciale nel percorso investigativo, evidenziando anche il silenzio e le richieste di scuse che accompagnano questa vicenda, segnando un passaggio importante nel processo.

Il secondo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, oggi formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per la strage di Crans-Montana, segna un passaggio giudiziario atteso ma lascia dietro di sé un segno che va oltre le carte processuali. Non è solo ciò che viene detto davanti agli inquirenti svizzeri a pesare, ma anche – e forse soprattutto – ciò che non viene detto fuori, davanti alle telecamere. All’uscita dall’audizione, ai coniugi viene rivolta una domanda semplice, quasi elementare: volete chiedere scusa?. La risposta non arriva. Nessuna parola, nessun gesto, nessun accenno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse

Leggi anche: Crans-Montana, le procure europee indagano: interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric tra inchieste e dolore delle famiglie

Leggi anche: Domenico Marocchi aggredito a Crans-Montana: “Accerchiato davanti al locale dei Moretti, il clima è pesante”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio. I titolari de Le Constellation indagati per omicidio e incendio colposo - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio: la notte della strage cancellarono dai social le foto "scomode" - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it