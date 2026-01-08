Crans-Montana le procure europee indagano | interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric tra inchieste e dolore delle famiglie

Le procure europee stanno conducendo indagini sulla tragedia di Crans-Montana, con interrogatori di Jacques Moretti e Jessica Maric. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio, approfondendo le responsabilità e le circostanze di un evento che ha causato dolore alle famiglie coinvolte.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio sulla strage di Crans-Montana. Il rogo divampato nella notte di Capodanno ha ucciso quaranta persone, sei.

Crans Montana, le inchieste delle procure europee e l'interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Maric: le indagini e il dolore delle famiglie - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio sulla strage di Crans- leggo.it

Perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su Crans-Montana - Omicidio colposo e incendio i reati ipotizzati, con gli investigatori italiani pronti a recarsi in Svizzera per i rilievi (così come quelli belgi). avvenire.it

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com

