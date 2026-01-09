Crans Montana le salme delle giovani vittime italiane saranno riesumate | disposti accertamenti

A oltre una settimana dall’incendio di Crans-Montana che ha causato la morte di sei giovani italiani, la Procura di Roma ha disposto il riesame delle salme e accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. La tragica vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con indagini in corso per fare luce sulle responsabilità e ricostruire gli eventi.

La tragedia di Crans-Montana continua ad allargare i suoi confini giudiziari. A più di una settimana dall’incendio scoppiato nella notte di Capodanno, in cui hanno perso la vita sei sedicenni italiani e sedici connazionali sono rimasti feriti, anche la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo sull’accaduto. L’inchiesta italiana si affianca a quella già in corso nel Cantone Vallese, che mantiene la titolarità della giurisdizione, e ipotizza gli stessi reati: omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Un passaggio che segna un nuovo livello di attenzione istituzionale su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati. Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane Leggi anche: Crans-Montana: l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la Svizzera Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Crans Montana, atterrato a Linate l'aereo con le salme di cinque ragazzi: presenti Fontana, La Russa e Sala; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Crans-Montana, riportate in Italia le salme. I medici del Niguarda: battaglia per salvare i feriti. Crans-Montana, rientrano in Italia le salme delle giovani vittime - it Commozione e dolore all’arrivo del volo dell’Aeronautica militare con cinque delle sei salme delle vittime ita ... giornaledibrescia.it

Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi - Nell’incendio di Capodanno morti Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. quotidiano.net

Crans-Montana, arrivate a Milano le salme dei ragazzi italiani: “Le famiglie delle vittime chiedono giustizia” - Le bare con cinque dei sei giovani saranno trasportate con un volo di stato dell'Aeronautica militare che ha messo a disposizione un aereo cargo C- msn.com

Crans-Montana, l'accusa ai Moretti: "Hanno distrutto video e foto". Disposte autopsie su vittime italiane In corso nella mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, il nuovo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Monta x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

