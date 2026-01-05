Crans-Montana perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane
A Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation non possono essere arrestati, nonostante l'incendio di Capodanno che ha causato la morte di cinque giovani italiane e ferito numerose altre persone. La mancanza di basi legali impedisce le misure restrittive nei loro confronti, lasciando aperta la questione della responsabilità e del rimpatrio delle salme.
Non ci sono i termini per arrestare i gestori del Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove nell'incendio di Capodanno 40 persone sono morte e altre 120 sono rimaste ferite. Lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi: identificati i sei giovani connazionali morti. Anche Riccardo e Sofia tra le vittime
Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation
Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it
Strage di Capodanno a Crans-Montana: la Procura iscrive i proprietari del locale nel registro degli indagati - Montana: i proprietari del locale indagati dalla Procura, al centro dell’inchiesta sulle cause dell’incendio mortale. notizie.it
Crans-Montana: indagati i proprietari del locale Le Constellation - Montana: risultano ufficialmente indagati i proprietari del locale Le Constellation. newsmondo.it
Crans-Montana, l’ambasciatore: “Ci sono prove schiaccianti, non è stata una disgrazia” x.com
Ieri sera, tra le vittime della tragedia di Crans-Montana, è stato identificato anche Achille Barosi, 16enne, studente del liceo artistico delle Orsoline di Milano. Esprimo profondo cordoglio ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola. La nostra vicinanza va anc - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.