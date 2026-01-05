Crans-Montana perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane

A Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation non possono essere arrestati, nonostante l'incendio di Capodanno che ha causato la morte di cinque giovani italiane e ferito numerose altre persone. La mancanza di basi legali impedisce le misure restrittive nei loro confronti, lasciando aperta la questione della responsabilità e del rimpatrio delle salme.

Crans Montana, chi sono Jacques e Jessica Moretti: i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - La coppia era ben integrata nella località alpina svizzera, dove risiedeva stabilmente e gestiva altri locali nella regione. ilfattoquotidiano.it