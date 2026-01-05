Crans-Montana | l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la Svizzera

L’Italia ha rimpatriato i corpi di cinque giovani vittime dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. L’aereo con le salme ha lasciato la Svizzera, consentendo alle famiglie di riunirsi con i propri cari. Questa operazione conclude un momento di grande dolore, segnato dalla tragedia che ha colpito le comunità coinvolte.

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Crans-Montana, atterrato a Linate il volo con le salme degli italiani - Sono in arrivo in Italia nelle prossime ore le salme dei giovani italiani che hanno perso la vita nell'incendio di Capodanno a Crans- ilgazzettino.it

L'arrivo in Italia dei ragazzi deceduti a Crans Montana è un momento veramente straziante. Tutta l'Italia abbraccia le famiglie delle giovanissime vittime. Auspichiamo che possano avere almeno giustizia! - facebook.com facebook

La commozione di David Vocat, capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana, applaudito dalla folla riunita per commemorare le vittime della strage al locale Le Constellation. La sua squadra è stata la prima a intervenire durante l'incendio. Video franceinfo, Le 2 x.com

