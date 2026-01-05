Crans-Montana | l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la Svizzera

L’Italia ha rimpatriato i corpi di cinque giovani vittime dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. L’aereo con le salme ha lasciato la Svizzera, consentendo alle famiglie di riunirsi con i propri cari. Questa operazione conclude un momento di grande dolore, segnato dalla tragedia che ha colpito le comunità coinvolte.

L’Italia ha rimpatriato i corpi di cinque ragazzi morti nell’incendio scoppiato al bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera la notte di Capodanno. La polizia svizzera ha caricato le bare su un aereo C-130 dell’Aeronautica italiana. Sull’aereo sono saliti anche i parenti di alcune delle vittime. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

