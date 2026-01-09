Crans-Montana le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio | Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore La rabbia raddoppia | il mandante è sempre il profitto

Da vanityfair.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniela Rombi, madre di Emanuela, vittima della strage di Viareggio, commenta il dolore condiviso con i genitori delle vittime di Crans-Montana. La presidente dell’associazione Il mondo che vorrei sottolinea come il ricordo di entrambe le tragedie evidenzi il ruolo del profitto come causa principale di tali eventi. La testimonianza evidenzia il legame tra le due tragedie e la necessità di riflettere sulle responsabilità e sulla sicurezza.

La presidente dell'associazione Il mondo che vorrei, mamma di Emanuela, morta a 21 anni in seguito alla strage ferroviaria del 2009, racconta quanto la strage di Crans-Montana ricordi Viareggio. «Adesso va fatta giustizia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

crans montana le parole di daniela rombi madre di una vittima della strage di viareggio guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore la rabbia raddoppia il mandante 232 sempre il profitto

© Vanityfair.it - Crans-Montana, le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio: «Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore. La rabbia raddoppia: il mandante è sempre il profitto»

Leggi anche: Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi»

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar: «Il profitto prevale sulla vita: conosco quel dolore»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia Crans Montana, le parole del team di psicologhe monzesi chiamate a gestire l'emergenza; Crans-Montana, le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio: «Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore. La rabbia raddoppia: il mandante è sempre il profitto; Quarto Grado: Crans-Montana, la stazione sciistica amata dai vip Video; Crans-Montana, Daniela Di Maggio: «Serve un Garante per le vittime innocenti».

crans montana parole danielaCrans-Montana, le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio: «Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore. La rabbia raddoppia: il ... - La presidente dell'associazione Il mondo che vorrei, mamma di Emanuela, morta a 21 anni in seguito alla strage ferroviaria del 2009, racconta quanto la strage di Crans- vanityfair.it

crans montana parole danielaCrans-Montana, Daniela Di Maggio: «Serve un Garante per le vittime innocenti» - Montana, Daniela Di Maggio rilancia la richiesta di un Garante per le vittime innocenti e per la tutela dei familiari. stylo24.it

Crans-Montana, il primario: “Operiamo di continuo, ma ci viene da piangere” - Frequentava il liceo scientifico Moreschi e praticava ginnastica acrobatica a livello agonistico. livesicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.