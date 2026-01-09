Crans-Montana le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio | Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore La rabbia raddoppia | il mandante è sempre il profitto
Daniela Rombi, madre di Emanuela, vittima della strage di Viareggio, commenta il dolore condiviso con i genitori delle vittime di Crans-Montana. La presidente dell’associazione Il mondo che vorrei sottolinea come il ricordo di entrambe le tragedie evidenzi il ruolo del profitto come causa principale di tali eventi. La testimonianza evidenzia il legame tra le due tragedie e la necessità di riflettere sulle responsabilità e sulla sicurezza.
La presidente dell'associazione Il mondo che vorrei, mamma di Emanuela, morta a 21 anni in seguito alla strage ferroviaria del 2009, racconta quanto la strage di Crans-Montana ricordi Viareggio. «Adesso va fatta giustizia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Crans-Montana, le parole di Daniela Rombi madre di una vittima della strage di Viareggio: «Guardo i genitori di quei ragazzi e rivivo lo stesso dolore. La rabbia raddoppia: il ... - La presidente dell'associazione Il mondo che vorrei, mamma di Emanuela, morta a 21 anni in seguito alla strage ferroviaria del 2009, racconta quanto la strage di Crans-
