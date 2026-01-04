Crans-Montana le parole di una madre | Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi

Giovanna Tranchida, madre siciliana residente in Svizzera da oltre dieci anni, riflette sulla tragedia di Crans-Montana. Con i suoi figli di 21 e 15 anni, sottolinea come questa vicenda tocchi profondamente gli adulti, che spesso si sentono in qualche modo genitori di quei giovani coinvolti. Un pensiero che invita a riflettere sull’importanza della responsabilità condivisa e del ruolo genitoriale in momenti di crisi.

Giovanna Tranchida è siciliana e vive in Svizzera da undici anni, insieme ai suoi figli di 21 e 15 anni. «Ho letto tanti giudizi sui social, giudizi rivolti verso “giovani irresponsabili” e questo mi ha fatto male». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

