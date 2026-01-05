Strage di Crans-Montana il padre di Niccolò Ciatti ucciso fuori da una discoteca a Lloret de Mar | Il profitto prevale sulla vita | conosco quel dolore

Nel caso della morte di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar, emerge ancora una volta come il profitto possa prevalere sulla sicurezza e sulla vita umana. La famiglia di Niccolò, attraverso la propria esperienza, esprime vicinanza e comprensione verso i familiari delle vittime del tragico incidente di Crans-Montana, sottolineando l'importanza di riflettere sulle conseguenze di comportamenti imprudenti e sulla tutela della vita in situazioni di rischio.

«Io e la mia famiglia ci siamo fortemente immedesimati in quello che stanno passando i familiari dei ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana. Sono casi diversi, ma mi è venuto subito in mente quello che è successo a mio figlio Niccolò». A parlare è Luigi Ciatti, padre del 22enne ucciso fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. Anche in quell'occasione, sottolinea Ciatti, nessuno degli addetti del locale « intervenne per fermare l'aggressione » del figlio e così oggi, nel caso dell'incendio al Constellation, in cui sono morte 40 persone, tra cui cinque giovani italiani, ma che rischiava di avere un bilancio ancora più drammatico, «purtroppo la questione sicurezza, argomento che spesso sembra lontano dalla vita reale, invece è indispensabile e necessario – precisa -.

