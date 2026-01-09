Crans-Montana la svolta nelle indagini | arrestato Jacques Moretti la moglie Jessica ai domiciliari Le proprietà il lusso e le vecchie condanne

A Crans-Montana, le indagini hanno portato all’arresto di Jacques Moretti, con la moglie Jessica posta agli arresti domiciliari. Le autorità stanno approfondendo il coinvolgimento nelle proprietà, nel lusso e nelle precedenti condanne. La richiesta di giustizia delle famiglie delle vittime si fa sempre più forte, mentre le indagini continuano a fare luce su un episodio che ha scosso la comunità locale.

Crans-Montana, arrestato il gestore del bar Le Constellation: svolta nell’inchiesta sulla strage di Capodanno - Montana, al centro dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, quando ... erreemmenews.it

Crans-Montana, arrestato il titolare del locale ‘Le Constellation’ - Incendio a Capodanno nel locale Le Constellation a Crans- blogsicilia.it

Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

