Crans-Montana la svolta nelle indagini | arrestato Jacques Moretti la moglie Jessica ai domiciliari Le proprietà il lusso e le vecchie condanne
A Crans-Montana, le indagini hanno portato all’arresto di Jacques Moretti, con la moglie Jessica posta agli arresti domiciliari. Le autorità stanno approfondendo il coinvolgimento nelle proprietà, nel lusso e nelle precedenti condanne. La richiesta di giustizia delle famiglie delle vittime si fa sempre più forte, mentre le indagini continuano a fare luce su un episodio che ha scosso la comunità locale.
Le famiglie delle vittime di Crans-Montana lo avevano chiesto a gran voce dal primo momento. «Arrestate i gestore del bar "Le Constellation", perché sono a piede. 🔗 Leggi su Leggo.it
Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, - facebook.com facebook
