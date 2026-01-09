Crans-Montana la svolta nelle indagini | arrestato Jacques Moretti la moglie Jessica ai domiciliari Le proprietà il lusso e le vecchie condanne

A Crans-Montana, le indagini hanno portato all’arresto di Jacques Moretti, con la moglie Jessica posta agli arresti domiciliari. Le autorità stanno approfondendo il coinvolgimento nelle proprietà, nel lusso e nelle precedenti condanne. La richiesta di giustizia delle famiglie delle vittime si fa sempre più forte, mentre le indagini continuano a fare luce su un episodio che ha scosso la comunità locale.

Le famiglie delle vittime di Crans-Montana lo avevano chiesto a gran voce dal primo momento. «Arrestate i gestore del bar "Le Constellation", perché sono a piede. 🔗 Leggi su Leggo.it

