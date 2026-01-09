Crans-Montana la svolta nelle indagini | arrestato Jacques Moretti ma la moglie resta libera Le proprietà il lusso e le vecchie condanne

A Crans-Montana, le autorità hanno arrestato Jacques Moretti nell’ambito delle indagini in corso, mentre la moglie è rimasta libera. Le proprietà di Moretti e le sue precedenti condanne sono al centro dell’attenzione, suscitando le richieste delle famiglie delle vittime di fare giustizia. La vicenda si inserisce in un quadro di approfondimenti sulla gestione del bar

Le famiglie delle vittime di Crans-Montana lo avevano chiesto a gran voce dal primo momento. «Arrestate i gestore del bar "Le Constellation", perché sono a piede. 🔗 Leggi su Leggo.it

