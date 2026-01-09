Crans-Montana | arrestato Jacques Moretti gestore di Le Constellation la moglie Jessica resta libera

A Crans-Montana, Jacques Moretti, gestore del locale Le Constellation, è stato arrestato dopo l'interrogatorio, mentre sua moglie Jessica è rimasta libera. L’arresto segue l’indagine sull’incendio di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani. La vicenda sta suscitando attenzione e richiama l’attenzione sulle responsabilità legate alla tragedia.

La misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti al termine dell'interrogatorio della coppia di gestori del locale di Crans-Montana dove un incendio a Capodanno ha ucciso 40 persone tra cui sei ragazzi italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation Leggi anche: Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i gestori di Le Constellation dal successo alla catastrofe di Crans-Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip. Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera - La misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti al termine dell'interrogatorio della coppia di gestori del locale di Crans- fanpage.it

Crans-Montana, Jacques Moretti è stato arrestato dopo l'audizione - Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Catherine Seppey, avrebbe disposto l’arresto di Jacques Moretti, uno dei due proprietari del Le Constellation. ticinonews.ch

Strage di Crans Montana: arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation - La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti , il proprietario del Constellation , il ... gazzettadelsud.it

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.