La procura di Roma ha disposto la riesumazione delle salme delle vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, per nuovi accertamenti. Questa decisione mira a fare maggiore chiarezza sulle circostanze dell’incidente e a offrire risposte alle famiglie coinvolte, proseguendo il percorso di approfondimento giudiziario avviato in Svizzera.

La tragedia di Crans-Montana continua ad allargare i suoi confini, non solo nel dolore delle famiglie ma anche sul piano giudiziario. A più di una settimana dall’incendio nella notte di Capodanno, in cui hanno perso la vita sei sedicenni italiani e sedici connazionali sono rimasti feriti, anche la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo. L’ inchiesta italiana si affianca a quella già avviata nel Cantone Vallese, che mantiene la titolarità della giurisdizione, e ipotizza gli stessi reati: omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Un passaggio che segna un aumento di attenzione istituzionale su una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, la procura di Roma ordina la riesumazione delle salme: nuovi accertamenti sulle vittime italiane

Leggi anche: Crans Montana, le salme delle giovani vittime italiane saranno riesumate: disposti accertamenti

Leggi anche: Crans-Montana, il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage di Crans-Montana, inchiesta aperta anche a Roma; Tragedia Crans Montana, la procura di Roma indaga per incendio e omicidio colposo; Perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su Crans-Montana; La strage di Crans, la procura di Roma apre l'inchiesta.

Crans Montana, la procura di Roma: autopsia per le vittime italiane; dubbi sulla salma di Emanuele “integra e senza ustioni” - All'indomani dell'avvio del filone di indagine italiano sulla tragedia, il primo atto dei pm vuole dare verità ai familiari delle vittime ... dire.it