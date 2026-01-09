Crans-Montana il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia

La Procura di Roma ha disposto il blocco delle salme delle vittime italiane, tra cui quella del genovese Galeppini, a Crans-Montana. La misura è stata adottata per consentire l’autopsia e approfondire le cause del tragico incidente. La decisione mira a garantire un’analisi accurata e rispettosa delle vittime, nel rispetto delle procedure investigative e delle normative vigenti.

Disposizione della Procura di Roma per il feretro del genovese Galeppini e delle altre vittime italiane. I familiari, nei giorni scorsi, avevano chiesto chiarezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

