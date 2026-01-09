Crans-Montana il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia

La Procura di Roma ha disposto il blocco delle salme delle vittime italiane, tra cui quella del genovese Galeppini, a Crans-Montana. La misura è stata adottata per consentire l’autopsia e approfondire le cause del tragico incidente. La decisione mira a garantire un’analisi accurata e rispettosa delle vittime, nel rispetto delle procedure investigative e delle normative vigenti.

Disposizione della Procura di Roma per il feretro del genovese Galeppini e delle altre vittime italiane. I familiari, nei giorni scorsi, avevano chiesto chiarezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Crans-Montana, il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia Leggi anche: Strage Crans-Montana, rientrate le salme delle vittime italiane: il volo atterrato a Linate Leggi anche: Crans-Montana: l’aereo con le salme delle vittime italiane lascia la Svizzera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, una nota della Farnesina innesca l’inchiesta italiana: i pm di Roma indagano per omicidio colposo; Crans-Montana, il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia; Crans-Montana, rimpatriate le salme. La pm: «Nessun arresto». Meloni invita i leader a una messa per le vittime; Crans-Montana, pm 'incendio provocato da fontane pirotecniche'. Crans-Montana, il pm ordina di bloccare le salme delle vittime italiane per l’autopsia - Disposizione della Procura di Roma per il feretro del genovese Galeppini e delle altre vittime italiane. ilsecoloxix.it

Crans-Montana, Procura di Roma ordina autopsie sulle vittime italiane: cosa può emergere davvero - Indagini della procura di RomaProcura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio in relazione al rogo di Crans- assodigitale.it

Crans-Montana, procura di Roma ordina autopsie sulle vittime italiane: inchiesta diventa internazionale - Autopsie e competenze italianeProcura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, lesioni gravi e incendio sull’incendio di Crans- assodigitale.it

Interrogativi su Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana, e Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo per riciclaggio - facebook.com facebook

La procura di Roma avvia un'indagine sulla strage di Crans-Montana. Procedimento per incendio e omicidio colposo #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.