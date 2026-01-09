Crans-Montana la mamma in lacrime rompe il silenzio Solo ora si scopre quest’altra brutta storia VIDEO

A quasi dieci giorni dall’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato 40 vittime e numerosi feriti, emergono nuove testimonianze e dettagli. La madre di una delle vittime ha rotto il silenzio, portando alla luce un’altra parte di questa tragedia. Questa vicenda continua a suscitare attenzione e richiama l’importanza di approfondire le cause e le circostanze dell’incidente.

A quasi dieci giorni dall'incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite durante i festeggiamenti del 1° gennaio, continuano a emergere nuovi elementi e testimonianze. Mentre proseguono le indagini per ricostruire le responsabilità e verificare eventuali carenze nei sistemi di sicurezza, sono stati ascoltati dagli inquirenti i due gestori del locale, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, per approfondire il quadro delle ipotesi di reato a loro carico.

