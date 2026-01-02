Il tragico evento di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno al lounge bar Le Constellation, ha portato alla scoperta di una grave perdita. Il papà di uno dei giovani coinvolti ha deciso di rompere il silenzio, offrendo un racconto emotivamente intenso di quanto accaduto. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La notte di Capodanno al lounge bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, si è trasformata in una drammatica emergenza. Nel locale, dove era stato organizzato un evento riservato agli under 17, erano presenti centinaia di giovani in uno spazio con capienza stimata fino a 400 persone. Poco dopo l’una e trenta del 1° gennaio, il clima di festa è stato interrotto da un violento incendio che ha provocato un numero molto elevato di vittime e feriti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità elvetiche, l’ipotesi di un’origine dolosa del rogo sarebbe stata esclusa, mentre viene privilegiata la pista di un incidente, sul quale restano però aperti i riflettori in merito al rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mio figlio, come l’hanno trovato”. Tragedia di Crans Montana, il papà di uno dei giovani rompe il silenzio (VIDEO)

Leggi anche: Tragedia di Crans Montana, parla il papà di uno dei giovani coinvolti: “Come sta”

Leggi anche: Crans Montana, il padre di uno dei ragazzi: “Mio figlio sta male ma è vivo, è questa la cosa più importante”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sgarbi ospite da Vespa: «Mia figlia Evelina cerca attenzione, vuole il padre che non ha trovato». Lei: «Plagiato da persone ciniche, senza cuore e senza scrupoli» - La richiesta di Evelina di chiedere un amministratore di sostegno «la trovo fuori misura e fuori logica». roma.corriere.it

Al Santobono-Pausillipon di Napoli ho trovato dei supereroi - ci tenevo ad inviarle questa lettera per diffondere la mia storia, per raccontare cosa si prova quando ad una mamma del sud dicono che la figlia ha un tumore. quotidianosanita.it

Strage a Crans-Montana, la disperazione di un padre: «Mio figlio non risponde al telefono» L’uomo: «Al momento non lo abbiamo ancora trovato, stiamo chiamando tutti gli ospedali» - facebook.com facebook

11/12/25. Morto stamane,trovato esanime in casa dal figlio Carlo, il maestro e diacono Guido Sfriso di Borgo S. Giovanni a Chioggia. Avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 29 dicembre. Molto stimato in città, padre di una famiglia numerosa, ha formato genera x.com