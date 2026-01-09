Crans-Montana arrestato il proprietario di Le Constellation Jacques Moretti

A Crans-Montana, è stato arrestato Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation, nell’ambito di un’indagine in corso. Per la prima volta, i coniugi coinvolti sono stati ascoltati durante un interrogatorio, alla presenza dei loro avvocati. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli delle accuse e le circostanze che hanno portato all’arresto, nel rispetto delle procedure legali e della presunzione di innocenza.

Per la prima volta i coniugi sono stati ascoltati nell'interrogatorio alla presenza degli avvocati delle vittime. Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; "Chiederò l'arresto dei Moretti e dei dirigenti comunali, ma non accadrà; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti.

Strage di Crans Montana: arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation - La procuratrice di Sion Beatrice Pilloud ha disposto una misura cautelare restrittiva nei confronti di Jacques Moretti , il proprietario del Constellation , il ... gazzettadelsud.it

Crans-Montana, Jacques Moretti è stato arrestato dopo l'audizione - Il pubblico ministero titolare dell’inchiesta, Catherine Seppey, avrebbe disposto l’arresto di Jacques Moretti, uno dei due proprietari del Le Constellation. ticinonews.ch

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

