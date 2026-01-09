Crans-Montana il barista inchioda i titolari de Le Constellation | una brutta verità

L’incendio di Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, ha aperto un dibattito sulla sicurezza dei locali pubblici. Un barista ha messo in discussione le responsabilità dei titolari, sollevando questioni riguardo ai controlli e alle misure preventive adottate. Questa vicenda evidenzia l’importanza di garantire standard adeguati per tutelare la sicurezza di tutti.

Crans-Montana, il devastante incendio del locale Le Constellation avvenuto nella notte di Capodanno continua a sollevare interrogativi su sicurezza, controlli e responsabilità. Tra i feriti più gravi c’è Gaetan T., 28 anni, barista del locale, le cui parole pronunciate prima della tragedia stanno assumendo oggi un peso particolare nelle indagini sulla strage che ha causato 40 vittime e numerosi ricoverati in condizioni critiche. Il giovane lavoratore, rimasto coinvolto nel rogo, è tra coloro che lottano tra la vita e la morte dopo quanto accaduto nel noto club di Crans-Montana, punto di riferimento della movida della località svizzera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

