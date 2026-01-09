Cosa succedeva davvero là dentro Crans-Montana il barista inchioda i titolari una brutta verità

In un locale di Crans-Montana, un barista rivela le difficoltà vissute dai titolari, svelando una realtà nascosta. La frase “Qui non va bene nulla” riflette lo stato di disagio di chi lavora nella nightlife, spesso costretto a confrontarsi con problemi quotidiani. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide che si celano dietro l’attività di un locale, al di là delle apparenze.

"Qui non va bene nulla". Una frase detta quasi per sfogo, a fine turno, come potrebbe capitare a tanti ragazzi che lavorano nella nightlife. Ma nel caso di Gaetan T., 28 anni, barista del Le Constellation di Crans-Montana, quelle parole oggi suonano come un sinistro presagio. Lui è uno dei feriti del devastante incendio della notte di Capodanno, una tragedia che ha già causato 40 morti e lasciato altri giovani sospesi tra la vita e la morte. Gaetan è finito nel pieno di quella notte di paura. Dopo quattro giorni nel centro grandi ustionati di Losanna, è stato trasferito in coma in un ospedale di Parigi.

