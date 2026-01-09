Crans-Montana il barista inchioda i Moretti | una verità spaventosa

A Crans-Montana, un giovane barista del Le Constellation, Gaetan T. di 28 anni, ha rivelato una realtà preoccupante sulla situazione locale. Le sue parole, “Qui non va bene nulla”, sottolineano un problema che merita attenzione e riflessione. Questa testimonianza apre un’analisi sulla condizione della comunità e sulle sfide che essa deve affrontare.

"Qui non va bene nulla". Le parole rivelatrici sono di Gaetan T. 28 anni, giovane barista del Le Constellation di Crans Montana. Il ragazzo è tra i feriti del rogo di Capodanno, in cui sono morte 40 persone. Un bilancio che purtroppo potrebbe salire contando i ragazzi e le ragazze che ancora stanno lottando tra la vita e la morte. Gaetan è a sua volta ricoverato in coma in un ospedale di Parigi, dopo quattro giorni al centro ustionati di Losanna. Qualche giorno prima della tragedia, aveva telefonato al padre per sfogarsi e raccontare cosa successe davvero nel locale dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

