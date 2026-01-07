Strage di Crans-Montana il video che inchioda i proprietari del Constellation

La vicenda della Crans-Montana ha visto emergere un video che mette in luce comportamenti discutibili dei proprietari del Constellation. Tra musica a volume elevato, bottiglie portate in modo ostentato e scintille che illuminano un seminterrato, si evidenziano elementi che sollevano interrogativi sulla gestione del locale e sulla sicurezza. Un approfondimento necessario per comprendere i fatti e le implicazioni di questa vicenda.

Musica altissima, bottiglie che arrivano in parata tra gli applausi, scintille che illuminano il buio del seminterrato. Sembra la solita notte di festa in un locale alla moda, una di quelle che si filmano col cellulare per poi postarle sui social. E invece, rivedendola oggi, quella scena fa gelare il sangue. Perché in mezzo al frastuono, tra un brindisi e l’altro, c’è una voce che urla qualcosa. Una frase che allora suonava quasi come uno scherzo da addetti ai lavori, ma che oggi pesa come un macigno. Ed è proprio da quel video, rispuntato fuori anni dopo, che riparte la storia della strage di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Sapevano già tutto”. Strage di Crans-Montana, il video che inchioda i proprietari del Constellation Leggi anche: Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation teatro della strage La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quarto Grado: Crans-Montana, le parole dei testimoni della strage Video; Strage in Svizzera: nel video un ragazzo tenta di spegnere l'incendio con un maglione; Incendio Crans Montana, i video delle persone in fuga dal locale in fiamme e i soccorsi in strada; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni. “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana - Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del ... fanpage.it

I video dell’incendio a Crans-Montana e della fuga dal Constellation - Sembrano confermare il racconto dei testimoni, secondo cui a dare inizio alle fiamme sarebbero state le candele sulle bottiglie ... ilpost.it

È fuggita con la cassa. Spunta un nuovo video sulla proprietaria del locale di Crans-Montana - Due telecamere di sorveglianza fuori dal locale avrebbero ripreso Jessica Moretti mentre fugge dal bar in fiamme, mentre il figlio e "capo staff" sarebbe scappato dopo aver rotto le vetrate della terr ... msn.com

Cosa è emerso sulle negligenze che hanno causato la strage di Crans-Montana: scala ristretta, materiali infiammabili e controlli mancati - facebook.com facebook

Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.