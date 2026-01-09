Crans-Montana giorno di lutto in Svizzera Cerimonia con Mattarella

In Svizzera, oggi si osserva un giorno di lutto nazionale in memoria delle giovani vittime di Crans-Montana. Una cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità, rende omaggio alle vittime e riflette sul dolore condiviso dalla comunità locale e internazionale. Questa giornata rappresenta un momento di rispetto e memoria, sottolineando l’importanza di solidarietà e speranza di fronte a una tragedia che ha colpito profondamente la regione.

In Svizzera è giornata di lutto nazionale. Oggi le giovani vittime di Crans-Montana saranno commemorate in una cerimonia ufficiale. Ci sarà anche il presidente Mattarella. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.

Crans-Montana, oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti. In Svizzera lutto nazionale – La diretta - I coniugi Moretti oggi in procura a Sion, in Svizzera, per l’interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l‘incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a Crans–Mo ... msn.com

Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, incendio in Svizzera: oggi lutto nazionale e interrogatorio dei Moretti ... tg24.sky.it

Crans-Montana, giorno di lutto in Svizzera. Cerimonia con Mattarella

Mattarella a Zurigo incontra le famiglie dei feriti di Crans-Montana: «Italia intera coinvolta» x.com

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

