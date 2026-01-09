Crans-Montana oggi l’interrogatorio dei coniugi Moretti In Svizzera lutto nazionale – La diretta

Oggi a Sion, in Svizzera, si tiene l’interrogatorio dei coniugi Moretti, sospettati per l’incendio nel bar Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto a Capodanno e che ha causato la morte di 40 giovani. La giornata si svolge nel contesto di un lutto nazionale, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. La vicenda ha suscitato grande attenzione e commozione nella comunità locale e oltre.

I coniugi Moretti oggi in procura a Sion, in Svizzera, per l'interrogatorio, il primo in qualità di sospettati, per l 'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel loro bar Le Constellation, a Crans – Montana, costata la vita a 40 giovani. In Svizzera oggi proclamato il lutto nazionale per le vittime del rogo: alle 13.45 si terrà la cerimonia commemorativa ufficiale con oltre 1.000 ospiti, svizzeri e stranieri. Crans-Montana, oggi l'interrogatorio dei titolari del bar Le Constellation e la cerimonia commemorativa delle vittime dell'incendio di Capodanno Inizio diretta: 090126 09:36 Fine diretta: 090126 23:40 10:01 090126 Coniugi Moretti sentiti per la prima volta in qualità di sospettati La Procuratrice Generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato che questa non è la prima udienza per la coppia dopo l'incidente del 1° gennaio.

