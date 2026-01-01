Svizzera strage di Capodanno a Crans-Montana | incendio in un bar causa 40 morti

Un grave incidente si è verificato a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. Un incendio seguito da un’esplosione in un bar ha provocato circa 40 decessi e numerosi feriti. L’evento ha colpito la comunità locale e sta suscitando grande cordoglio e attenzione a livello internazionale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

L’incendio seguito da un’esplosione in un locale di Crans-Montana, durante una festa di Capodanno frequentata da giovani, ha causato circa 40 morti e un centinaio di feriti. Esclusa la pista terroristica. Farnesina e autorità svizzere al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

