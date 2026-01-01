Svizzera strage di Capodanno a Crans-Montana | incendio in un bar causa 40 morti

Un grave incidente si è verificato a Crans-Montana, in Svizzera, durante i festeggiamenti di Capodanno. Un incendio seguito da un’esplosione in un bar ha provocato circa 40 decessi e numerosi feriti. L’evento ha colpito la comunità locale e sta suscitando grande cordoglio e attenzione a livello internazionale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Tragedia di Capodanno in Svizzera: decine di morti per un'esplosione a una festa - Sarebbero una quarantina le vittime e un centinaio i feriti. ilfoglio.it

