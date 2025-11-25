I rebus di Chivu | le sconfitte nei big match quel baricentro troppo alto e la percezione del pericolo

Cristian Chivu ricomincia da tre. Purtroppo per lui. Perché il ‘tre’ è indice delle sconfitte negli scontri diretti, quelli persi contro Napoli, Juventus e Milan, nel derby. La quarta è stata contro l’ Udinese, meno influente a livello di una classifica che ora rappresenta i nerazzurri a l quarto posto, a -3 dalla Roma (l’unica che ha battuto quando l’ha affrontata) e a -1 proprio da Napoli e Milan. Nulla di irreparabile, anzi: l’identità dei nerazzurri anche nel derby si è vista. Nel bene, come nel male. Il problema è proprio questo. Anche il derby è stato interpretato con il solito copione: l’Inter si è dimostrata aggressiva e ha mostrato tutte le sue caratteristiche principali, che riguardano soprattutto l’attenzione al gioco nel terzo offensivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

