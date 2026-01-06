Crans-Montana scoperte altre due vittime italiane | le più giovani chi sono

A Crans-Montana sono state identificate altre due vittime italiane, tra le più giovani coinvolte. Le immagini mostrano due ragazze sorridenti, vestite per una festa, con uno sguardo che riflette la naturale leggerezza dell’adolescenza. Questa vicenda ha colpito profondamente, evidenziando la fragilità e la necessità di attenzione verso i giovani in situazioni di rischio.

Una foto sorridente, abiti da festa, lo sguardo pieno di quella leggerezza che si ha solo a 14 e 15 anni. È così che il mondo ha conosciuto due giovanissime ragazze, finite al centro di una storia che mai, nessuno, avrebbe voluto raccontare. Una notte di Capodanno, un locale pieno di musica, poi il buio. Erano partite per trascorrere qualche giorno in montagna, in una delle località più amate dagli adolescenti di mezza Europa. Un Capodanno tra amici, lontano dai genitori ma dentro tutte le regole, quella libertà controllata che fa sentire grandi ma ancora protetti. Nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l’ultimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

