Milano al Virgilio il ritorno a scuola più triste | nella terza D i banchi vuoti dei quattro feriti a Crans-Montana Sono giorni di smarrimento

Il rientro a scuola a Milano, presso l’istituto Virgilio, si presenta particolarmente mesto, con alcuni banchi vuoti nella terza D a causa dei quattro feriti a Crans-Montana. I giorni di smarrimento si susseguono, ma tra le difficoltà emergono anche gesti di solidarietà e riconoscimento, come le parole di incoraggiamento rivolte ai giovani studenti. Una testimonianza di resilienza e vicinanza in un momento complesso.

Milano, 7 gennaio 2026 – “Siete dei veri supereroi”. Non c’è modo migliore, per affrontare un periodo buio, che farlo con gli occhi dei piccoli. Questo è un messaggio scritto da un bambino per i quattro studenti milanesi rimasti gravemente feriti nella tragedia di Crans-Montana (Francesca, Sofia e Kean, ricoverati all’ospedale Niguarda, e Leonardo, a Zurigo), tutti sedicenni. Di biglietti ce ne sono a decine, parole e disegni di speranza su cartoncini a forma di cuore appesi alla cancellata del liceo Virgilio in via Pisacane a Milano, indirizzo Scienze umane, che i quattro frequentano. Sono i pensieri dei piccoli ‘vicini’ della primaria Pisacane Poerio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

