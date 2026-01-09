Crans arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti Per la moglie Jessica chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico – Il video
Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato arrestato in relazione all’incendio del 31 dicembre. Durante l’interrogatorio in procura a Sion, sono stati presi provvedimenti cautelari nei suoi confronti. Per la moglie Jessica sono stati richiesti i domiciliari con braccialetto elettronico. La vicenda rimane sotto approfondimento delle autorità svizzere.
Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana “Le Constellation” andato a fuoco la notte di Capodanno, è stato posto agli arresti cautelari a seguito dell’interrogatorio fiume svoltosi questa mattina in procura a Sion, in Svizzera. Per la moglie e comproprietaria del locale, Jessica Moretti, gli inquirenti hanno invece chiesto al Tribunale l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Entrambe le misure sono motivate dalla necessità di «limitare il pericolo di fuga». Dopo l’arresto del marito, la donna aveva espresso pubblicamente il proprio cordoglio: «I miei pensieri costanti alle vittime e alle persone che si stanno battendo tra la vita e la morte oggi, è una tragedia inimmaginabile, non avrei mai potuto immaginare che questo si potesse verificare in un nostro locale e voglio scusarmi ». 🔗 Leggi su Open.online
