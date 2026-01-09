Crans Montana Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico | C’è rischio fuga

A Crans Montana, Jacques Moretti è stato arrestato, mentre sua moglie è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sospettati di rischio fuga. Contestualmente, i proprietari di Le Constellation, coinvolti nel grave incendio del 1° gennaio, sono stati ascoltati come indagati. Questi sviluppi segnano un momento importante nelle indagini sulle vicende che hanno causato vittime e danni significativi nella comunità locale.

I titolari de Le Constellation, il locale che il 1° gennaio scorso ha preso fuoco, uccidendo 40 ragazzi e ferendone circa 120, sono stati ascoltati oggi per la prima volta in qualità di indagati. Jacques Moretti è stato arrestato, mentre la moglie no. La donna ha voluto chiedere scusa a tutti i parenti dei coinvolti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, Jacques Moretti arrestato e la moglie ai domiciliari con braccialetto elettronico: “C’è rischio fuga” Leggi anche: Crans, arrestato il proprietario del Constellation Jacques Moretti. Per la moglie Jessica chiesti i domiciliari con braccialetto elettronico – Il video Leggi anche: Jacques Moretti, arrestato il proprietario del bar di Crans-Montana: "Rischio di fuga". La moglie: "Mi scuso con vittime" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans Montana – Jacques Moretti e la presunta amicizia con l’imprenditore corso “sotto…; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; La misteriosa scalata dei Moretti: dai guai in Corsica ai locali vip. Crans Montana, arrestato Jacques Moretti. La moglie esce sola dalla Procura di Sion: “Una tragedia inimmaginabile, chiedo scusa” - Al termine di un interrogatorio durato 7 ore, la decisione della procuratrice Catherine Seppey: avrebbe riconosciuto un potenziale rischio di fuga dell'uomo ... dire.it

