Crans-Montana arrestato Jacques Moretti | ‘Pericolo di fugia’ moglie in lacrime | ‘Sento il peso di questa colpa’

La Procura del Vallese ha disposto l’arresto di Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation a Crans-Montana, nell’ambito dell’indagine sulla tragedia di Capodanno, in cui hanno perso la vita 40 persone. L’arresto, motivato dal rischio di fuga, è stato comunicato in un contesto di grande tensione, con la moglie dell’uomo visibilmente affranta. La vicenda rimane sotto stretta osservazione giudiziaria, mentre le indagini continuano per chiarire le cause dell

Arrestato il proprietario de Le Constellation: la decisione della Procura del Vallese. Svolta giudiziaria nell'inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana, il locale in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. Al termine di un lungo interrogatorio, la procuratrice Catherine Seppey ha disposto l' arresto di Jacques Moretti, ritenendo sussistenti il rischio di fuga e il possibile inquinamento delle prove. Inizialmente la Procura aveva sostenuto che non sussisteva questo rischio. La notizia è stata anticipata dall'emittente romanda Léman Bleu e successivamente confermata da BFMTV e dal quotidiano 24heures. Gestore Le Constellation di Crans Montana fu arrestato per sfruttamento prostituzione; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti; Crans-Montana, la confessione del barista pentito: Nessuna regola rispettata al Costellation. La procura di Roma avvia un'indagine. Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar 'Le Constellation' - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it

Crans-Montana, arrestato il titolare de Le Constellation Jacques Moretti - Arrestato Jacques Moretti, il proprietario de Le Constellation, il locale in cui si è verificata la strage di Capodanno a Crans Montana. lettera43.it

Crans-Montana, la svolta nelle indagini: arrestato Jacques Moretti (ma la moglie resta libera). Le proprietà, il lusso e le vecchie condanne - «Arrestate i gestore del bar "Le Constellation", perché sono a ... leggo.it

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

