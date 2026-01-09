Crans-Montana arrestato il proprietario del Le Constellation Jacques Moretti Resta libera la moglie – Il video

A Crans-Montana, Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation” coinvolto nell’incendio di Capodanno, è stato arrestato e posto in custodia cautelare dopo l’interrogatorio a Sion. La moglie di Moretti è rimasta invece in libertà. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana “Le Constellation” andato a fuoco la notte di Capodanno, è stato posto agli arresti cautelari a seguito dell’interrogatorio svoltosi questa mattina a Sion, in Svizzera. La moglie e comproprietaria del locale Jessica Moretti resta invece al momento in libertà. I due sono accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo in relazione al disastro di Capodanno costato la vita 40 persone, in gran parte minorenni. I due erano arrivati stamattina all’Ufficio centrale del pubblico ministero del Canton Vallese a Sion, il volto teso, senza rilasciare alcuna dichiarazione. 🔗 Leggi su Open.online

