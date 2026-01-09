Crans-Montana Achille Lauro alle famiglie | Vicino con tutto il cuore

Achille Lauro ha espresso il suo cordoglio per la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 40 persone, tra cui sei italiani. In un messaggio di vicinanza alle famiglie colpite, ha sottolineato il suo sentimento di solidarietà e vicinanza in questo momento difficile.

Achille Lauro esprime il suo cordoglio per il rogo di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita 40 ragazzi, tra cui anche sei italiani. "Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande", scrive nelle sue storie di Instagram, il cantautore romano, la cui canzone 'Perdutamente' è stata cantata in occasione dei funerali a Milano dello studente 16enne Achille Barosi. "È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l'amore possibile", ha aggiunto Lauro.

Jacques Moretti è stato arrestato dopo l’interrogatorio di sei ore e mezza, insieme alla moglie Jessica Moretti, davanti ai magistrati della procura di Sion. Il proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana: arrestato il gestore del locale Constellation, teatro della tragedia di capodanno in cui sono morti 40 ragazzi #Tg1 x.com

