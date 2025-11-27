Sagre mercatini e fiere in Lombardia | cosa fare nel weekend del 28 29 e 30 novembre 2025
MIlano – L’ultimo weekend di novembre segna l’apertura ufficiale della stagione natalizia in Lombardia. Dal 28 al 30 novembre 2025 città, laghi e piccoli borghi si animano con sagre, mercatini e eventi dedicati al buon cibo, alle specialità della tradizione e alle atmosfere festive che riscaldano le giornate fredde. Tra degustazioni enogastronomiche, villaggi nordici e mercatini artigianali, la regione si accende di luci e profumi natalizi, con proposte per tutti i gusti. Dalle province di Varese a Brescia e Pavia, passando per Milano, ecco la nostra guida agli appuntamenti da non perdere, con sagre legate ai prodotti tipici invernali e iniziative che celebrano la cultura e le tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
