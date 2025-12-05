Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend più lungo da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025 | 10 eventi scelti per voi

Il week end con Sant'Ambrogio e l'Immacolata dà per tradizione il via alle manifestazioni natalizie. Le principali attrattive sono del fine settimana sono dunque quasi tutte sulle stesso tema: accensioni alberi e luminarie, spettacoli di luci, cori, mostre presepi. A Lodi c'è l'anteprima con il villaggio di Santa Lucia, a Monza il concerto di Ivan Cattaneo in piazza, a Levata di Curtatone alle porte di Mantova il Game Room, a Sondrio passeggiata al Castello e Sale del Vino. Cosa fare a Milano dal 5 all’8 dicembre 2025. Milano celebra la settimana di Sant’Ambrogio con la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, in programma dal 5 all’8 dicembre 2025 nelle aree attorno al Castello Sforzesco, Piazza Castello, Via Gadio e Piazza del Cannone, fino al Parco Sempione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend più lungo, da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre 2025: 10 eventi scelti per voi

