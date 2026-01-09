Corto Astronauta selezionato anche Clermont-Ferrand e Santa Barbara

Roma, 9 gen. (askanews) – “Astronauta”, il cortometraggio d’esordio alla regia di Giorgio Giampà, è stato selezionato in Competizione Internazionale al Clermont-Ferrand International Short Film Festival e in Competizione Internazionale al Santa Barbara International Film Festival (festival Oscar qualifying), dove il film farà la sua première statunitense. Il cortometraggio prosegue così il suo percorso nei principali contesti internazionali, dopo essere stato presentato ad Alice nella Città e al Cambridge International Film Festival, (Bafta qualifying). Nei primi tre mesi di distribuzione, infatti, il film conta 20 selezioni festival, con première nazionali in decine di Paesi, tra cui: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Norvegia, India, Bangladesh, Belgio e Guatemala. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

