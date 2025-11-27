Troppi raccomandati Rammaricato deluso e incredulo che il corto di mio figlio non sia stato selezionato al Sulmona Cinema | l’ira di Gabriele Cirilli

Il figlio di Gabriele Cirilli, il regista Mattia, è stato escluso dalla selezione della 43esima edizione del Sulmona International Film Festival. L’attore, che partecipa alla pellicola, non selezionata, “L’amore di un figlio”, ha espresso sui social la sua contrarietà e stupore. “Sono rammaricato, deluso e incredulo che il corto di mio figlio non sia stato selezionato al Sulmona Cinema. – ha dichiarato – La mia città mi ha deluso ancora, ma noi andiamo avanti. Mattia vince ancora, ma a Sulmona, mia città che abbandonerò presto, non è stato selezionato”. Gabriele Cirilli ha puntato il dito contro l’organizzazione peri i “troppi raccomandati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it