Astronauta italiano selezionato per la missione sulla Luna Chi sarà? Cristoforetti e Parmitano candidati naturali

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo passo dell’Europa verso la Luna vedrà protagonista un astronauta italiano. Non si sa ancora chi sarà ma i candidati principali sono Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Entrambi vantano un curriculum di altissimo livello nell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e hanno già partecipato ai programmi di esplorazione lunare della NASA, come Artemis, e alle attività legate al Lunar Gateway. L’annuncio di un italiano o un’italiana come componente della missione Artemis è stata data durante la Conferenza Ministeriale dell’ESA, svoltasi a Brema: gli altri due europei saranno un o una francese e un tedesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

astronauta italiano selezionato per la missione sulla luna chi sar224 cristoforetti e parmitano candidati naturali

© Ilfattoquotidiano.it - Astronauta italiano selezionato per la missione sulla Luna. Chi sarà? Cristoforetti e Parmitano candidati naturali

News recenti che potrebbero piacerti

astronauta italiano selezionato missioneAnche un astronauta italiano andrà sulla Luna: la rosa dei possibili nomi per la missione Artemis - L'Italia ha ufficialmente ottenuto un posto sulla Luna nella missione Artemis e la scelta potrebbe ricadere su uno dei due astronauti più esperti dell'ESA ... Come scrive fanpage.it

astronauta italiano selezionato missioneLuna, nella missione Artemis ci sarà anche un astronauta italiano - L'annuncio è stato dato durante la Conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiude oggi in Germania. Segnala tg24.sky.it

astronauta italiano selezionato missioneCi sarà un astronauta italiano in missione verso la Luna - "Uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano", dice il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Lo riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Astronauta Italiano Selezionato Missione