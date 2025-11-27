Astronauta italiano selezionato per la missione sulla Luna Chi sarà? Cristoforetti e Parmitano candidati naturali
Il prossimo passo dell’Europa verso la Luna vedrà protagonista un astronauta italiano. Non si sa ancora chi sarà ma i candidati principali sono Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Entrambi vantano un curriculum di altissimo livello nell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e hanno già partecipato ai programmi di esplorazione lunare della NASA, come Artemis, e alle attività legate al Lunar Gateway. L’annuncio di un italiano o un’italiana come componente della missione Artemis è stata data durante la Conferenza Ministeriale dell’ESA, svoltasi a Brema: gli altri due europei saranno un o una francese e un tedesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
