Auto in divieto di sosta bloccano i bus | disagi anche per gli studenti

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai è una lunga scia di episodi che si susseguono quasi quotidianamente. Ancora auto parcheggiate in divieto di sosta ieri a Pisa hanno bloccato il passaggio degli autobus di Autolinee Toscane interrompendo il servizio pubblico che è potuto riprendere solo dopo l'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

