Emorragia Beko uscite a quota 109 | E continua il crollo dei volumi

FABRIANO Beko, ancora uscite volontarie dei dipendenti, in attesa del tavolo territoriale previsto per oggi tra azienda e sindacati, per la verifica dell’ accordo siglato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ad aprile scorso. Le sigle sindacali chiedono chiarimenti sulla "continua diminuzione dei volumi produttivi ". Si è appena chiuso il primo semestre dell’accordo e le uscite incentivate (fino a 90mila euro) delle maestranze hanno superato quota 100 (esattamente 109) tra impiegati e operai nella sede impiegatizia e a Melano (qui sono 42 gli impiegati usciti). Le sigle chiedono di vedere concretizzarsi gli investimenti annunciati sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emorragia Beko, uscite a quota 109: "E continua il crollo dei volumi"

