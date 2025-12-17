Scende in Puglia la quota di popolazione residente in Comuni fragili Istat

L’Istat ha pubblicato un’analisi aggiornata al 2022 sull’Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), evidenziando una diminuzione della quota di popolazione residente nei Comuni fragili in Puglia. L’indagine fornisce un quadro dettagliato delle dinamiche territoriali e sociali, offrendo spunti utili per comprendere le tendenze e le sfide delle aree più vulnerabili della regione.

© Noinotizie.it - Scende in Puglia la quota di popolazione residente in Comuni fragili Istat Di seguito un comunicato diffuso dall'Istat: L'Istat presenta un'analisi territoriale e in serie storica dell'Indice composito di Fragilità Comunale (IFC), aggiornato al 2022. L'IFC misura, con un approccio multidimensionale, l'esposizione dei territori comunali a fattori di rischio di origine naturale o riconducibili a forme di pressione antropica, nonché alle condizioni di criticità connesse alle caratteristiche demo-sociali della popolazione e del sistema economico-produttivo. L'analisi dell'indice, integrata con quella degli indicatori elementari, consente di individuare e descrivere il profilo dei Comuni maggiormente fragili e fornisce un quadro della loro distribuzione territoriale.

