Meloni | Intervento Usa in Venezuela legittimo Schlein | Trump vìola diritto internazionale

Recentemente, il governo italiano ha dichiarato che un intervento di natura difensiva contro minacce ibride, come il narcotraffico e attacchi statali, può essere considerato legittimo. Questa posizione si inserisce nel dibattito internazionale, con opinioni contrastanti tra leader come Meloni e Schlein, sulle modalità e sulla legittimità di interventi esterni, specialmente in contesti complessi come Venezuela e Stati Uniti.

AGI - L' azione militare esterna non è la strada da percorrere, tuttavia "il governo italiano considera legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". Dopo essersi messa in contatto fin da subito con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per seguire costantemente l'evolversi della situazione, la premier Giorgia Meloni affida a una nota di Palazzo Chigi la linea dell'esecutivo sull'operazione decisa da Trump in Venezuela, che ha portato alla destituzione di Maduro, poi condotto assieme alla moglie a bordo di un aereo negli USA. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale" Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Schlein e Conte: “Aggressione di Trump viola diritto internazionale” Leggi anche: Elly Schlein: "Azione di Trump in Venezuela viola diritto internazionale" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”; Il raid in Venezuela? Opera della Cia. La lunga storia di interventi degli Usa nel cortile di casa; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump: governeremo il Paese fino alla transizione; Meloni chiama Donald, poi l’annuncio. Il pressing dei deputati italoamericani. Attacco Usa in Venezuela, Meloni: “Legittimo un intervento di natura difensiva” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'attacco Usa in Venezuela che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro ... dire.it

